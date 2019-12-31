شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج السعودي يتابع آخر تطورات أعمال التأهيل بمستشفى عدن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرنامج السعودي يتابع آخر تطورات أعمال التأهيل بمستشفى عدن صور الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قام وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الإثنين، بزيارة تفقدية إلى مستشفى عدن بالعاصمة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على آخر أعمال التأهيل والتجهيزات اللازمة من المعدات والأجهزة الطبية ،وذلك ضمن مشروع تأهيل المستشفى وإنشاء مركز للقلب بداخله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي يتابع آخر تطورات أعمال التأهيل بمستشفى عدن (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.