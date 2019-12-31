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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنك المركزي بعدن يعلن الحرب على فرع صنعاء ويؤكد عدم قانونية تعليماته
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365
أكد بيان صادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة عدن، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.
وأضاف البيان، أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة .
وأشار البنك المركزي في بيانه، إلى أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.
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