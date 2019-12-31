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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء دورة تدريبية حول تعزيز دور السلطات المحلية بتعز الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 بدأت بمحافظة تعز دورة تدريبية حول تعزيز دور السلطة المحلية في تقييم ومراقبة الأعمال الإنسانية، والتي يقيمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحوث والتدريب بديوان عام المحافظة.

وتهدف الدورة التي استهدفت مدراء عموم عدد من المديريات ونوابهم إلى تعزيز دور السلطات في تقييم ورقابة الأعمال الإنسانية، من خلال آليات للرقابة ومتابعة المنظمات المعنية وتسهيل العمليات الإنسانية لتشمل كافة شرائح وفئات المجتمع.

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