عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنظيم ورشة عمل لإعداد مسودة الخطة الوطنية للمرأة في مأرب

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

بدأت بحافظة مأرب ورشة عمل خاصة بأعداد مسودة الخطة الوطنية للمرأة في مجالي الأمن والسلام لمحافظات إقليم سبأ، التي تنظمها جمعية الإصلاح الإجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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ويناقش المشاركون في الورشة والبالغ عددهم 40 مشارك ومشاركة يمثلون السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية وسيدات اعمال، على مدى يومين مسودة خطة نابعة من خصوصية الإقليم لدمجها في مسودة الخطة الوطنية الشاملة لضمان حماية المرأة اثناء النزاعات وما بعد النزاعات.

وفي افتتاح الورشة اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله على أهمية اعداد هذه الخطة من اجل تعزيز حماية النساء وتفعيل دورهن في صناعة الامن والسلام .. منوهين إلى أهمية تعزيز الجهود الحكومية والسلطات المحلية من اجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت للمرأة وحمايتها من الانتهاكات وتخفيف معاناتها واشراكها في صناعة الامن والسلام واعداد الخطط المعبرة عن همومها وقضاياها والمشاركة في تنفيذها.