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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتام فعاليات وأنشطة مكتب الشباب والرياضة بمأرب للعام الجاري
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - مأرب
اختتم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة، اليوم ، فعالياته وأنشطته الرياضية والثقافية التي نظمها خلال العام 2019 م وتكريم المبرزين و الداعمين .
وفي الحفل الذي اقامه المكتب بالمناسبة ،أشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله، بالحراك الشبابي و الرياضي الذي شهدته مدينة مأرب خلال العام 2019 م ..معبترة ان الحراك المتنامي والغير مسبوق يعكس مدى اهتمام السلطة المحلية ومكتب الشباب في المحافطة ، بالشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل..مؤكدة استعداد وزارة الشباب ، تقديم مزيدا من الدعم للقطاع الرياضي والشبابي بمحافظة مأرب ورعاية الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشباب وقدراتهم البدنية والذهنية.
من جانبه عبر مدير عام مديرية مـأرب محمد صالح ، عن شكره لمكتب الشباب والرياضة على ما بذلوه من جهود كبيرة للاهتمام بالشباب ورعايتهم واكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم وتطويرها.
وفي ختام الحفل كرمت وكيل وزارة الشباب و معها مدير مكتب الشباب بمأرب علي حشوان ومستشار وزير الشباب داوود علوة ، الفائزين والمبرزين في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وأبرز الجهات والشخصيات الاجتماعية الداعمة لتلك الانشطة والمساهمة في إنجاحها.
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