شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مصرية ترفع دعوى "خُلع" على زوجها.. "طلب مني فعل هذا الأمر أمام أصدقائه"! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رفعت فتاة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في العاصمة القاهرة، متهمةً إياه بإجبارها على عدم ارتداء الحجاب ولبس ملابس ضيقة ومثيرة.
وقالت الفتاة أنها تعرفت على زوجها في إحدى حفلات الزفاف، وتقدم لخطبتها ووافقت أسرتها عليه، إلا أنها لاحظت منذ قضاء شهر العسل طلباته بارتداء ملابس مثيرة وخلع الحجاب خاصة أمام زملائه وأقاربه.
وأكدت الفتاة أن زوجها لم يكتفِ بذلك، بل طالبها بارتداء الملابس المثيرة عند الخروج إلى الشارع بهدف استعراض جمالها ولكي يفتخر به أمام أصدقائه، ما اضطرها للعودة إلى بيت أسرتها واللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة مصرية ترفع دعوى "خُلع" على زوجها.. "طلب مني فعل هذا الأمر أمام أصدقائه"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.