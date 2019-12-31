شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مصرية ترفع دعوى "خُلع" على زوجها.. "طلب مني فعل هذا الأمر أمام أصدقائه"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفعت فتاة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في العاصمة القاهرة، متهمةً إياه بإجبارها على عدم ارتداء الحجاب ولبس ملابس ضيقة ومثيرة.

وقالت الفتاة أنها تعرفت على زوجها في إحدى حفلات الزفاف، وتقدم لخطبتها ووافقت أسرتها عليه، إلا أنها لاحظت منذ قضاء شهر العسل طلباته بارتداء ملابس مثيرة وخلع الحجاب خاصة أمام زملائه وأقاربه.

وأكدت الفتاة أن زوجها لم يكتفِ بذلك، بل طالبها بارتداء الملابس المثيرة عند الخروج إلى الشارع بهدف استعراض جمالها ولكي يفتخر به أمام أصدقائه، ما اضطرها للعودة إلى بيت أسرتها واللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع ضده.