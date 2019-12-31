شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينقلب على الإمارات ويعلن قائمة أهداف عسكرية "بالغة الأهمية" تشمل السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 04:41 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

انقلب الحوثيون على دولة الإمارات رغم التقارب غير المعلن بين الطرفين، ونشر قائمة أهداف عسكرية "بالغة الأهمية" تشمل مواقع داخل السعودية.

وقال المتحدث باسم "الحوثيين"، يحيى سريع، اليوم الاثنين -بحسب شبكة "سي إن إن"-: إنهم سيستهدفون 6 مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية و3 في الإمارات بهجمات صاروخية.

وأوضح "سريع" أن الحوثيين قسموا بنك الأهداف المتاح لديها إلى 3 مستويات بحسب الأهمية، معلنًا "توسيع الأهداف لتشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا السعودية والإمارات".

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وزعم المتحدث "أنهم تمكنوا من "فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه العدو"، وفق وصفه.

ويأتي تصعيد الحوثي، بعد إعلان قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا في اليمن، مقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 8 آخرين، وذلك بعد هجوم صاروخي شنته الجماعة خلال عرض عسكري في منطقة الضالع باليمن.

وتشارك الإمارات إلى جانب السعودية، بتحالف عسكري منذ 2015 دعمًا للقوات الحكومية الشرعية، ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، وتواجه إلى جانب المملكة اتهامات حقوقية بارتكاب جرائم حرب.