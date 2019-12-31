شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ظهور جديد لسفير أحمد علي عبدالله صالح .. يكشف عن الموقف العربي والدولي من دور المؤتمر في المرحلة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصريحات خطيرة لقائد القوات السعودية : كارثة مرعبة تنتظر مدينة عدن وحرب طاحنة تلوح في الأفق (تفاصيل) وزير يمني : يوجه رسالة إلى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض (وهذه نصها) الحوثي ينقلب على الإمارات ويعلن قائمة أهداف عسكرية "بالغة الأهمية" تشمل السعودية (تفاصيل خطيرة) تعرف على اليمني الذي قضت السعودية بإعدامه (الاسم وتفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ظهور جديد لسفير أحمد علي عبدالله صالح .. يكشف عن الموقف العربي والدولي من دور المؤتمر في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.