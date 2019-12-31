عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مركز حضرموت للدراسات يدعم طباعة تقارير أثرية وتاريخية بفرع الهيئة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

سيدعم مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، طباعة ونشر الاعمال والتقارير العلمية الاثرية والتاريخية وترجمتها التي مرت عليها سنوات دون ان تجد طريقها للنور بعد التواصل مع الجهات العلمية ذات العلاقة.



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وأوضحت مذكرة تفاهم مشتركة بين مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت وإدارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، ان عملية الطباعة تصب في مصلحة الحفاظ على التراث وصونه ونشره.

الى ذلك اطلع رئيس مجلس ادارة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر محمد جابر على طبيعة النشاطات والدور الذي يقوم به حاليا مكتب فرع هيئة الآثار بأقسامه المختلفة المهتمة بالمتحف وأنشطته وكذا في الحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية وتوثيق القطع الاثرية في المتحف.

من جانبه ثمن مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس الجهود التي يضطلع به مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر لخدمة التراث والموروث الثقافي ومنها الموسوعة الحضرمية التي يجري اعدادها في المركز.