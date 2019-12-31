شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تكرم 2من ملوك العرب ورئيس جمهوريه عربيه وتخلد ذكراهم على طوابع بريد اسرائيل ..الاسباب ,والاسماء,وتفاصيل مفاجأه! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 12:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
أشادت الخارجية الإسرائيلية بملك عربي وضعت صورته على أحد طوابعها البريدية، لأسباب متعددة.
وعلى الرغم من وفاته، في يوليو/تموز 1999، فإن الخارجية الإسرائيلية، احتفت، السبت الماضي، بالعاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني.
ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكدت من خلالها أنها أصدرت إسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته.
وأوضحت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، أنها احتفت بالعاهل المغربي الراحل، بسبب تميز فترته (1961- 1999) بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ـ على حد قول الوزارة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:
سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي.
ويشار إلى أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للعاهل الأردني، الملك حسين بن طلال. في حين يحمل طابع آخر لصورة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، بمناسبة توقيعه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اسرائيل تكرم 2من ملوك العرب ورئيس جمهوريه عربيه وتخلد ذكراهم على طوابع بريد اسرائيل ..الاسباب ,والاسماء,وتفاصيل مفاجأه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.