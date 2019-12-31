شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تكرم 2من ملوك العرب ورئيس جمهوريه عربيه وتخلد ذكراهم على طوابع بريد اسرائيل ..الاسباب ,والاسماء,وتفاصيل مفاجأه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 12:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أشادت الخارجية الإسرائيلية بملك عربي وضعت صورته على أحد طوابعها البريدية، لأسباب متعددة.

وعلى الرغم من وفاته، في يوليو/تموز 1999، فإن الخارجية الإسرائيلية، احتفت، السبت الماضي، بالعاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكدت من خلالها أنها أصدرت إسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته.

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وأوضحت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، أنها احتفت بالعاهل المغربي الراحل، بسبب تميز فترته (1961- 1999) بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ـ على حد قول الوزارة الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:

سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي.

ويشار إلى أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للعاهل الأردني، الملك حسين بن طلال. في حين يحمل طابع آخر لصورة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، بمناسبة توقيعه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.