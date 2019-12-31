شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق صادم ومفاجئ من مشرف الفعاليات الفنية بالمملكة على دعوة المطرب اليمني المسيء للسعودية لحفل بجدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 01:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

علق عبدالله مخارش ، المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية ، على ادعاءات المطرب اليمني المتعاطف مع الحوثيين صلاح الأخفش حول تلقيه دعوه لإحياء إحدى الحفلات الغنائية في مدينة جدة.

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وفي التفاصيل، قال “مخارش” عبر تغريدة بصفحته بتويتر في رده على الأخفش: “غير صحيح؛ لم يتم دعوتك أصلاً”.

كما أرفق مخارش ، نفي مهرجان أنغامي للترفيه، وبيّن المهرجان أن الحفلة التي روج لها المطرب اليمني ليست مدرجة ضمن الفعاليات.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد وعد بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش، الفنان اليمني، لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.