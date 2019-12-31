شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر "حكيم اليمن " بعد ان ظل مجلسه مهجور وبارد طوال 3 سنوات .ها هو اليوم يستقبل جموع غفيره من الشخصيات الاجتماعيه والسياسيه والقبليه..ما الذي يحدث ؟! صور وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/31 الساعة 12:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أحيا المئات من اليمنيين اليوم في صنعاء الذكرى الثانية عشر لرحيل حكيم اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.

واستقبل منزل الراحل في حي الحصبة جموعاً كبيرة من المواطنين تقدمهم شخصيات قبلية وسياسية

وأشاد الحاضرون بالمسيرة التاريخية للشيخ الأحمر وما مثله من مرجع لشؤون قبائل اليمن كافة.

وأشار الحاضرون إلى المواقف التي تفرد بها الشيخ الأحمر على المستوى المحلي والإقليمي.

كما تطرق الحاضرون إلى ما مثله الشيخ الراحل من دور بارز في الحفاظ على وحدة الشعب واللحمة الوطنية.

Advertisements

وعدد الحاضرون مناقب الفقيد ونضالاته الجمهورية باعتباره أحد رموزها البارزين، والمنتمين للأسرة الجمهورية التي ضحت بخيرة رجالها في سبيل الدفاع عن حرية وكرامة الشعب اليمني.

كما أشار الحاضرون إلى الأدوار التي لعبها الشيخ في كافة المحافل العربية والدولية سيما موقفه العربي المتصدر للدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدوره.. شكر الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر الحاضرين جميعاً على المشاركة في احياء الذكرى الثانيِة عشر لرحيل والده، مؤكداً أن هذه الحشود تؤكد أن الراحل لم تفقده فقط أسرة الأحمر وإنما الشعب اليمني كافة.ِ}