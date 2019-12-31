شكرا لمتابعة خبر عن اختطاف فتاة في العاصمة صنعاء من قبل قيادي حوثي (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطاف شقيق قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة مكبرات الصوت تصدح بشوارع مدينة إب وتدعو المواطنين لتسليم اموالهم من العملة الوطنية الجديدة لتطهيرها قيادة التحالف .. تتوعد الحوثيون بردٍ قاسي على هجوم الضالع ابو مشعل الكازمي ولبيب العبد ينجو .. من صاروخ حوثي بعد استهداف عرض عسكري في ابين

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