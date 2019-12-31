شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحسن طاهر يتفقد أوضاع نازحي المحافظة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر نازحي الحديدة المتواجدين بمناطق الشعب والكراع وعمار بن ياسر في مديريتي البريقة ودار سعد في محافظة عدن.

واطلع المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمخيمات، والجهود التي تبذلها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة عدن. وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذل لخدمة النازحين من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة عدن، ووجه المعنيين بإجراء عمليات العيون للمرضى من النازحين المتواجدين في تلك المخيمات على نفقة السلطة المحلية.

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