الارياني يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم ، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، قضايا التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاعلامي.

Advertisements

وأكد وزير الإعلام على متانة العلاقات المتميزة بين قيادة الشعبين الصديقين ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونطيره الصيني شي جين بينغ..مجدداً رفض الحكومة اليمنية لأعمال الإرهاب التي تمس بأمن واستقرار الدول بما فيها جمهورية الصين الشعبية.

واشاد الوزير الارياني بحرص السفير الصيني على توضيح حقيقة ما يحدث في إقليم شينجيانغ..مؤكداً على اهمية احتضان المسلمين وعدم تركهم لمن يريد استغلالهم ..مشيراً الى ان وجود مسلم ضمن كادر السفارة الصينية باليمن مثل رسالة هامة تؤكد على مبدأ التعايش.

من جهته أكد السفير الصيني التزام بلاده بحقوق المسلمين والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي..مجددا تأكيد موقف الصين الداعم للحكومة الشرعية ووحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية.