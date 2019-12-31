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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلمان للاغاثة يوقع اتفاقيتين لدعم اليمن بمبلغ 14 مليون ريال سعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، اتفاقيتين بقيمة تقارب 14 مليون ريال سعودي، الأولى خصصت للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن، والأخرى لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2020م.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة مع مؤسسة يداً بيد للتنمية للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بمحافظة عدن ، ويستفيد منها 865 ألف فرد، إلى سد الاحتياج القائم بمجال النظافة العامة والإصحاح البيئي في محافظة عدن والمساهمة في تحسين مستوى النظافة العامة والتثقيف الصحي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنجم من تكدس النفايات، والمساهمة في بناء قدرات المجتمع المحلي.
فيما وقع الاتفاقية الثانية الدكتور الربيعة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2020 م، وتمكين 90 ألف شخص من المتضررين في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، ومحافظات المهرة ومأرب والجوف من الحصول على المساعدات الغذائية.
وأكد الدكتور الربيعة ان هذه المشاريع تهدف الى تخفيف معاناة الشعب اليمني..موضحًا أن قيمة المشاريع السعودية المنفذة في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 16.7 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 383 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات، قُدمت لجميع المحافظات بكل حيادية بما فيها التي ترزح تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
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