المسئول الإعلامي لكتائب أبي العباس لـ"اليمن العربي": أسر مقاتلينا في خطر داخل تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال محمد الحكيمي، المسئول الإعلامي لكتائب أبي العباس، العاملة في تعز، إنه بعد خروج كتائب أبو العباس من تعز،أصبحت أسر المقاتلين التابعين للواء 53 الذي يتشكل من الكتائب مهددة في أي وقت من ميليشيات جماعة الإخوان المسيطرة على مدينة تعز.



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وأكد الحكيمي لـ"الفجر"، أن هذه الملاحقات تطال أفراد بإتهام إنتمائهم لقوات أبي العباس وقد يكونوا غير منتمين للكتائب، مبينًا أنه لا يجوز ملاحقة منتمين لكتائب أبي العباس لأنها جزء من الجيش الوطني اليمني..

وأضاف المتحدث باسم كتائب أبي العباس، أنه أصبحت عمليات السلب والنهب مشهد يومي يتكرر من قبل تلك المجاميع، وتشمل مواطنين أبرياء لا حول لهم ولا قوة، وأحيانا في ضوء المناكفات السياسية، حيث تنهب أموال النشطاء والسياسيين.

وبين الحكيمي، أن تلك العمليات الخاصة بالسلب والنهب تعود بفوائد ومنافع على الجماعة، وسلطة الأمرالواقع الإخوانية راضية على ما يحدث، فمعناه أن لها يد في تلك التفلتات.