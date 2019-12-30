اللواء احمد بن بريك يلتقي قائد قوات الأمن الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، في مقر الجمعية باللواء الركن فضل عبدالله باعش، قائد قوات الأمن الخاصة في عدن - لحج - ابين - الضالع.

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وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجمعية باللواء باعش، وأثنى على الجهود المبذولة من قبلهم من أجل الدفاع على الجنوب وحمايته والحفاظ على أمنه واستقراره.

من جانبه شكر اللواء الركن باعش، رئيس الجمعية على حفاوة الاستقبال وقدم له صورة عامة عن وضع قوات الأمن الخاصة واستعدادهم الكامل لخدمة الجنوب وقضيته.