شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الثلاثاء الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446539/ شبوة: تطعيم 41 الف طفلة وطفلة خلال اليوم الاول من حملة التحصين الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446541/ حضرموت الجامع يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية "عمر سعيد جوّد" الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446544/ محافظ تعز يلتقي مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446548/ تسليم موقع تركيب طاقة شمسية وملحقاتها لتأهيل مياة العبر بحضرموت الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446550/ بالفيديو.. توقيع مشروع بناء مرسى للصيادين في المخا الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446554/ رئيس الوزراء يلتقي في عدن بوفد البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446556/ إندلاع إشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بين المقاومة الجنوبية والميليشيات الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446563/ عدن .. الصحة تتسلم مستلزمات خاصة بمكافحة البعوض الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446567/ مأرب .. الشباب والرياضة تختتم فعالياتها لعام 2019 الإثنين 30 ديسمبر 2019 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/446571/ البحسني: نسعى جاهدين لتجاوز معاناة الكهرباء الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446587/ وكيل المهرة للشؤون الفنية يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446590/ مدير عام الصحة بالمهرة يبحث مع مديرة مؤسسة فينا خير تنفيذ عدد من المشاريع الصحية الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446592/ محافظ المهرة: طموحتنا كبيرة في 2020 للنهوض بالمحافظة الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446593/ العبودي يدشن الدورة التدريبية للعاملين في حملة التحصين ضد شلل الأطفال بالمهرة الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446594/ فريق من السلطة المحلية بالمهرة يفحص مساعدات ديسمبر ضمن مشروع الأمن الغذائي الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446595/ جهاز محو الأمية بالمهرة يقيم حفلا تكريمي وفني إحتفاء باليوم العالمي الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446596/ مدير إدارة التحصين بالمهرة يعقد دورة تدريبية بسيحوت الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446597/ وكيل المهرة الأول يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446598/ محافظ المهرة يلتقي فريق هندسي من عدن لمناقشة استعدادات الكهرباء للصيف القادم الإثنين 30 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/446608/

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