شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يلتقي فريق هندسي من عدن لمناقشة استعدادات الكهرباء للصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة التقى محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، فريق هندسي من العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش اللقاء التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الصيف القادم، وخطة عمل مشاريع تحسين الشبكة لتقليل الفاقد، إضافة إلى رفع الايرادات وتنشيط الطوارئ لتلقي بلاغات المواطنين. Advertisements وبحث اللقاء إجراءات صيانة محطات التوليد والشبكة الناقلة ومكافحة الربط العشوائي. وأكد المحافظ باكريت، أن السلطة المحلية تولي قطاع الكهرباء اهتمام بالغ، لما يمثله من أهمية في الوقت الحاضر. وأشار إلى أن السلطة لديها توجه خلال العام الجديد 2020 للاهتمام أكثر بالكهرباء من خلال إيجاد محطة توليد استراتيجية.

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