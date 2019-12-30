شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع سعودية وإمارتية تفاجئ الجميع وتكشف عن المواقع الحساسة التي وضعها الحوثيون هدفا لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements كالات أعلنت الحوثيين الأحد إنها أدرجت ستة مواقع حساسة في السعودية وثلاثة في الإمارات على قائمتها للأهداف العسكرية وأشاروا إلى أنها مستعدة للقتال بالرغم من المعلومات المتداولة بإجراء محادثات غير رسمية عن هدنة في حرب اليمن وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف تسعة أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات وبحسب وسائل الإعلام التابعة للجماعة فإن الأهداف التي حددتها المليشيا مركزة على مناطق حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول التحالف حد تعبير سريع وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي أن لديها أهدافا في السعودية والإمارات في جعبتهم ونفذوا من قبل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مطارات مدنية ومنشآت نفطية في السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض وفي أيلول سبتمبر الماضي أعلنت مليشيا الحوثي وقف شن الهجمات على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة في مبادرة أطلقها رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط بهدف وقف أطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب 6

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