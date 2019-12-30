شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع سعودية وإمارتية تفاجئ الجميع وتكشف عن المواقع الحساسة التي وضعها الحوثيون هدفا لهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
جديد "الخليج 365"
كالات أعلنت الحوثيين الأحد إنها أدرجت ستة مواقع حساسة في السعودية وثلاثة في الإمارات على قائمتها للأهداف العسكرية وأشاروا إلى أنها مستعدة للقتال بالرغم من المعلومات المتداولة بإجراء محادثات غير رسمية عن هدنة في حرب اليمن وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف تسعة أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات وبحسب وسائل الإعلام التابعة للجماعة فإن الأهداف التي حددتها المليشيا مركزة على مناطق حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول التحالف حد تعبير سريع وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي أن لديها أهدافا في السعودية والإمارات في جعبتهم ونفذوا من قبل هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مطارات مدنية ومنشآت نفطية في السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض وفي أيلول سبتمبر الماضي أعلنت مليشيا الحوثي وقف شن الهجمات على السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة في مبادرة أطلقها رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط بهدف وقف أطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب 6
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