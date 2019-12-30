تنبيه للمواطنين في العاصمة صنعاء وهذه المناطق اخذ الحيطة والحذر بأقصى سرعة ( هذا ما قد يحدث )

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة والجافة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة . وتوقع المركز في نشرته التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منها، استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية وخاصة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع، والأجزاء المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين في أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار المركز إلى احتمال تكون الصقيع على أجزاء محدودة من تلك المناطق المذكورة . وأهاب المركز بالمواطنين خاصة كبار السن والأطفال التنبه للأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، داعيا المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على مزروعاتهم.

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