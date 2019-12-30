شكرا لقرائتكم خبر عن موظف في منفذ حدودي هو المسؤول عن تهريب الاجانب ويسهل دخولهم اليمن وهوالذي ادخل الاتراك بهدف دعم حراك سري وتشكيل تكتل سياسي جديد مناهض للتحالف العربي "الاسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 10:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر محلية أن مسؤولًا تابع لحكومة الشرعية اليمنية يعمل في النظام الآلي في منفذ (صرفيت) الحدودي بمحافظة المهرة يقوم بتهريب الأجانب ومنهم الأتراك.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن نفسها، أن المدعو (عبده حمود الخوذاني)، وهو من أبناء مدينة يريم التابعة لمحافظة إب،: "يقوم بالتوقيع على تذاكر دخول أجانب (ومنهم الاتراك) دون معرفة مدير جوازات منفذ (صرفيت) في محافظة المهرة".

وأضافت: "المدعو (عبده حمود الخوذاني) يسيطر على النظام الآلي في منفذ (صرفيت) الحدودي بالمهرة، ويعمل خارج اطار إدارة الجوازات".

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وأشارت إلى أن المدعو (الخوذاني) يقوم بتهريب الأجانب (ومنهم الاتراك) دون أي محاسبة قانونية.

وأكدت المصادر أن: "(الخوذاني) يمتلك سلطة في حزب الإصلاح الذي يسيطر على حكومة الشرعية اليمنية"، مشيرةً إلى أن: "هناك اطراف في حزب الإصلاح تدعمه، وتفرض بقاءه في المنفذ".

وتابعت: "كلما تم إيقاف المدعو (الخوذاني) بتهمة تهريب الأجانب يعود إلى عمله مجددًا بإيعاز وقرار من حزب الإصلاح"، في أشارة واضحة إلى المؤامرة التي يحيكها حزب الإصلاح (ذراع الإخوان في اليمن) ضد دول التحالف العربي.

وكانت مواقع إخبارية قد تداولات وثيقة مسربة كشفت عن دخول أربعة ضباط من الاستخبارات التركية قبل أسابيع عبر منفذ (صرفيت) بالمهرة.

وتزامن وصول عناصر الاستخبارات التركية مع حراك سري تشهده تركيا بهدف تشكيل تكتل سياسي جديد مناهض للتحالف العربي.