شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعوديه نفشل في احتواء التوتر في معسكر العلم ,وقوات الشرعيه تعاود حصار المعسكر ,مهدده بتصفية اخر جندي اماراتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 10:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عاودت قوات هادي، الاثنين، فرض حصارها على معسكر العلم التابع للإمارات، والواقع بصحراء شبوة إلى الشرق من مدينة عتق مركز المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن وحدات من قوات هادي تستعد لاقتحام المعسكر، الذي تستولي عليه الإمارات، بعد فشل الوساطة السعودية في احتواء التوتر.

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وأكدت المصادر أن وحدات من القوات الخاصة التابعة لهادي أطبقت حصارها على المعسكر من جميع الجهات.

وذكرت المصادر أن قيادة شبوة أصدرت توجيهات بتصفية الجنود الإماراتيين المتواجدين داخل معسكر العلم، والبالع عددهم (180) ضابطاً، في حال قيام طيران الإمارات باستهداف قوات الشرعية.

كما أكدت المصادر أن قوات هادي، في شبوة، تستعد لدخول منشأة بلحاف، التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.

وتحاصر قوات هادي – منذ فجر السبت – معسكر العلم التابع للقوات الإماراتية، والذي يضم لواء من قوات النخبة الشبوانية، بعد أن قامت قواته باستهداف مواقع القوات التابعة لهادي.