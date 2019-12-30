بعد 3 أعوام من نهبها.. تعز: الأمن السياسي يعثر على مطبعة صحيفة الجمهورية

عثر جهاز الأمن السياسي في تعز على طابعة صحيفة الجمهورية بعد ثلاثة أعوام من نهبها من مقر المؤسسة.



وقال مصدر في الأمن لـ"يمن شباب نت": إن جهاز الأمن السياسي بالمحافظة عثر على الطابعة أمس الأحد في أحد الهناجر وسط مدينة تعز.



وأوضح المصدر أن الطابعة (ألمانية الصنع 4 رؤوس) تابعة لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة وتم العثور عليها بعد حملة رصد وتتبع استغرقت لعدة أيام.



وكان مسلحون قبل ثلاثة أعوام قاموا بنهب المطبعة التي يقدر ثمنها بأكثر من ثلاثة مليار.

يشار إلى أن ميليشيا القيادي السلفي المدعوم إماراتياً "أبو العباس" كانت تسيطر على مقر مؤسسة الجمهورية حتى طردها من المناطق الشرقية بتعز.



