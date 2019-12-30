شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأثنين، قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، على تجمعات سكنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن صاروخاً حوثياً، يُعتقد أنه من نوع كاتيوشا، سقط في قرية الصمة بمنطقة الحضن في مديرية لودر، شمالي أبين.



وأكدت المصادر أن الصاروخ الذي يتوقع انطلاقه من مواقع محاددة بين أبين والبيضاء، انفجر في مكان خالٍ، دون أن يُخلف أي إصابات أو ضحايا في صفوف المدنيين.



ويأتي هذا القصف بعد يوم من قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، حفلاً عسكرياً في محافظة الضالع لقوات موالية للإمارات خلف عشرات القتلى والجرحى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف قرى في أبين بصواريخ الكاتيوشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.