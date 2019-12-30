- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل المهرة الأول يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
اطمأن وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري ومعـه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد على صحة الأستاذ محمد أحمد عوشن مدير عام صندوق النظافة والتسحين بمحافظة المهرة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل المهرة الأول ،مختار بن عويض الجعفري، اليوم الى مستشفى الغيضة المركزي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر أثر سقوط مفاجئ حدث له.
ووجه الوكيل الجعفري بتوفير الرعاية والعناية اللازمة للأستاذ محمد عوشن مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الذي كان مثالاً للتفاني والانضباط في عمله ، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة للممارسة مهامه في صندوق النظافة والتحسين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل المهرة الأول يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.