وكيل المهرة الأول يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اطمأن وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري ومعـه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد على صحة الأستاذ محمد أحمد عوشن مدير عام صندوق النظافة والتسحين بمحافظة المهرة.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل المهرة الأول ،مختار بن عويض الجعفري، اليوم الى مستشفى الغيضة المركزي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر أثر سقوط مفاجئ حدث له.

ووجه الوكيل الجعفري بتوفير الرعاية والعناية اللازمة للأستاذ محمد عوشن مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الذي كان مثالاً للتفاني والانضباط في عمله ، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة للممارسة مهامه في صندوق النظافة والتحسين.