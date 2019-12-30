مدير إدارة التحصين بالمهرة يعقد دورة تدريبية بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيحوت

عقد مدير إدارة التحصين بالمحافظة الاستاذ محمد علي المعلم بمديرية سيحوت بمكتب الصحة والسكان الدورة التدريبية للمشاركين في الحملة الوطنية للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال لعدد (32) مشارك ومشاركة منهم ( 16) فريق متحرك وفريق ثابت وعدد ( 3 ) مشرفين فرق واثنان مشرفين المديرية.



في تدشين الدورة رحب مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الاستاذ سعيد مبارك معرابي بالدكتور نعمان بن عويض مدير إدارة الخدمات الصحية بالمحافظة وبالاستاذ محمد علي المعلم مدير دائرة التحصين بالمحافظة ومدرب الدورة وبالأستاذ سعيد الشيباني شركة بدروجي للرقابة والمتابعة من طرف ثالث لمشاريع اليونسيف وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ذلك على أرض الواقع ٠

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وأكد الدكتور نعمان أن مثل هذه الأمراض لم تكن موجودة ولكن الاحتياط واجب وتحصين الأطفال للوقاية والحرص من الجميع وجب علينا القيام بمثل هذه الحملات الوطنية وعلى المشاركين العمل بكل أمانة وثقة٠

كما وجه الأستاد الشيباني المشاركين مع التحصين وجب عليكم التوعية و التثقيف وهذه أمانه على عأتقكم وسنقوم بعملية المراقبة والمتابعة٠

ثم اعطى المعلم مدير التحصين جملة من التوجيهات والإرشادات والنصائح وان التحصين ضد أمراض شلل الأطفال لم يكن له أي أعراض ومضاعفات واكذ على ضرورة الوصول الى كافة الأطفال المستهدفين ٠

بعد ذلك بدأ بالدورة وقال لهم أغلبكم قد شارك معنا في حملات سابقة لهذا نستفيذ منكم ومن بعض سلبيات الحملات السابقة لهذا ستكون دورتنا نقاشية قبل التعرف على اللقاحات وطريقة الاستخدام وحضر دشين الدورة الدكتور نعمان بن عويض مدير إدارة الخدمات الصحية بالمحافظة والأستاذ سعيد الشيباني منسق الغداء العالمي وشركة بدروجي للرقابة والمتابعة والأستاذ عبدالباسط عبدالله مسئول قسم التحصين بالمديرية والأستاذ خميس فرحان مدير قسم الخدمات الصحية بمكتب الصحة بسيحوت والأستاذ كرامه صالح كرامه مسئول التثقيف الصحي بمكتب الصحة بسيحوت٠