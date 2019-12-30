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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهاز محو الأمية بالمهرة يقيم حفلا تكريمي وفني إحتفاء باليوم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
أقامت إدارة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ،اليوم ، حفلا خطابيا وفنيا بمديرية حصوين تحت شعار محو الأمية مسؤولية الجميع، و برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة وإشراف الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمهرة.
وشكر الأستاذ عبدالله نوفع عضو الهيئة الادارية بالمجلس المحلي بحصوين إدارة محو الأمية على الجهود المبذولة وبالنيابة عن الشيخ ياسر الاسد مدير عام حصوين وعد بدعم كافة أنشطة جهاز محو الأمية وتذليل كافة الصعوبات من أجل الحفاظ على استقرار سير العملية التعليمية.
من جانبه قال مدير عام جهاز محو الأمية بالمحافظة الأستاذ مطران عوض حيمد أن هذا الإحتفال يأتي تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد وكذلك إحتفال بلادنا بالثامن من يناير من كل عام وكافة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار اعترافا بأهمية تعليم الكبار وعرفانا بالجهود التي تبذل من قبل الجميع.
وأضاف مطران إن الإدارة العامة بالمحافظة ومكتب محو الأمية بحصوين بذلت المزيد من الجهد والتحضيرات لإستقبال العام الدراسي الجديد بموجب خطة عام 2018-2019م وتحققت نتائج إيجابية حيث بلغ عدد المسجلين 222دارس وعدد المتقدمين للإمتحان 159نجح منهم 153دارس بنسبة نجاح 96% وبلغ خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 وصل عدد المسجلين اول العام 256دارس لعدد لعدد 17صفا دراسيا على مستوى المناطق والقرى السكنية .
وشكر الأستاذ سعد كريس نائب مدير جهاز محو الأمية بالمديرية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة ومدير عام المديرية الشيخ ياسر الأسد وجميع القائمين والمشاركين في إنجاح سير العملية التعليمية بالجهاز.
حضر الحفل عدد من موظفي جهاز محو الأمية وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.
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