فريق من السلطة المحلية بالمهرة يفحص مساعدات ديسمبر ضمن مشروع الأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أجرى فريق مشترك من مكاتب الصناعة والتجارة و الصحة والسكان و الأشغال العامة بمحافظة المهرة اليوم الاثنين، فحصا لعينة من المساعدات الغذائية ضمن مشروع الأمن الغذائي الممول من برنامج الأغذية العالمي WFP.

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ورافقهم أثناء عملية فحص المواد ضابط المشروع المهندس صهيب جوبان، ومنسق مديرية الغيضة الأخ عبدالله جرحيم.

وشكر الفريق ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ للمشروع، على إتاحة الفرصة والتعاون لإتمام عملية الفحص، التي كلفوا بفحصها من قبل السلطة المحلية بمحافظة المهرة.

وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد وجهت في وقت سابق، بفحص المواد قبل توزيعها على المستفيدين.