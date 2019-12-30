العبودي يدشن الدورة التدريبية للعاملين في حملة التحصين ضد شلل الأطفال بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومعـه مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرث الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم، بالعاصمة الغيضة الدورة التدريبية للعاملين في الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تنطلق غداً الثلاثاء في مختلف مديريات المحافظة.



وفي التدشين، أكد الوكيل العبودي على ضرورة تنفيذ الحملة في الفترة الراهنة لأسيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ، لأفتاً الى أهمية الدورة للعاملين في الحملة الوطنية لشلل الأطفال والتي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة من العمر.

وشدد الوكيل العبودي على العاملين تكثيف الجهود والتعامل مع الأطفال بمسؤولية كونها فئة عمرية حساسة والعمل بروح الفريق لضمان نجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجؤة.

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وثمّـن العبودي كافة الجهود المبذولة من مكتب الصحة والسكان في سبيل إنجاح تنفيذ الحملة وما سبقها من إعداد وتخطيط يوافق المرحلة التي تعيشها محافظة المهرة ، منوهاً بدور الجميع في تنفيذ الحملة على الميدان والوصول الى كافة الأطفال المستهدفين.

من جانبه، أشار عوض مبارك سعد، مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ، الى ضرورة وصول العاملين الصحيين المنفذين للحملة إلى كافة الأطفال المستهدفين في مختلف مناطق وقرى المديرية ، داعياً العاملين الى تدوين وتسجيل ورفع تقارير يومية فور الانتهاء من عملية التطعيم.

وحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ،عوض مبارك سعد، العاملين الصحيين المنفذين للحملة على تسجيل كافة الأطفال المستهدفين أثناء تطعيمهم ووضع علامات في أيديهم ضماناً لعدم تكرار عملية التطعيم.

وتطرق مدرب الدورة الى تعريف العاملين المشاركين في الحملة بالجوانب الفنية والعملية للحملة ، موضحاً في الوقت ذاتـه كيفية التعامل مع اللقاح ومدى صلاحيته وآلية أستخدام العلامات وكتابة الأحصائات والتقارير اليومية الخاصة بالحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال.

حضر التدشين، نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والأستاذ السلام المصباحي نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون الإدارية والمالية والأستاذ أمين حسن سعيد مدير التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة والأستاذ عبدالله بخيت كلشات مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الغيضة.