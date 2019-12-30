مدير عام الصحة بالمهرة يبحث مع مديرة مؤسسة فينا خير تنفيذ عدد من المشاريع الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

بحث مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم، مع رئيسة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الأنسانية الأستاذة يسرى علوي خؤار سبل دعم تنفيذ عدداً من المشاريع الصحية والتي تسعى مكتب وزارة الصحة لتنفيذها في اطار جهودها لتحسين الخدمات الصحية بما يليق بالمواطن.



وفي اللقاء، استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ، عوض مبارك سعد ، أهم التدخلات الملحة التي تعتبر ذات أولوية لدى مكتب الصحة بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والتي من شأنها سوف تساهم في خدمة المواطنين بالمحافظة.

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وأثنى سعـد، على جهود مؤسسة فينا خير في دعم المرضى والقيام بعدد من المشاريع و الأنشطة الصحية بالمحافظة والذي اسهمت بدورها في تطوير الخدمات الصحية بمحافظة المهرة ، مؤكداً على استعداد المكتب لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدخل المؤسسة في تنفيذ مشاريع الصحية بالمحافظة.

من جانبها، عبّـرت رئيسة مؤسسة فينا خير الأستاذة يسرى خؤار عن سعاتها بالتسهيلات الذي تقدمها قيادة الصحة ، مبديـه استعداد المؤسسة في تنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية التي ستقدم خدماتها للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكدت خـؤار، على أهمية التعاون المشترك بين مكتب الصحة والسكان والمؤسسة للإسهام والرقي بمستوى الخدمات الصحية في محافظة المهرة.