وكيل المهرة للشؤون الفنية يطمئن على صحة مدير عام صندوق النظافة والتحسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اطمأن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي بمعية مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم ، على مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الأستاذ محمد أحمد عوشن الذي يرقد في مستشفى الغيضة المركزي أثر تعرضة لكسر في ذراعه الأيسر.

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وخلال الزيارة، نقل الوكيل العبودي تمنيات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالشفاء العاجل ودوام الصحة الوفيرة للأستاذ محمد أحمد عوشن مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ، داعياً الى الله الشفاء العاجل له والعودة لمزاولة مهامه في صندوق النظافة والتحسين.

من جهتـه، أعرب عوشن عن شكره وتقديره للوكيل العبودي ومدير عام مكتب الصحة لمحافظ على هذه الزيارة الغير مستغربة واللفتة الإنسانية ومشاعرهم الطيبة للأطمئنان على صحته والتي كان لها طيب الاثر في نفسه سائلا الله تعالى تن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.