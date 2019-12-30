شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...بعد احتماع عاجل مع مفتي المملكة وعدد من العلماء ...الملك سلمان يوجه طلبا عاجلا للمواطنيين والمقيمين "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، طلبًا عاجلًا إلى السعوديين للمشاركة في أمر مهم، بعد 3 أيام.

ودعا الملك سلمان، في بيانٍ نشرته وكالة "واس"، جميع السعوديين في أنحاء المملكة لإقامة صلاة الاستسقاء، يوم الخميس المقبل.

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وجاء في البيان: تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس القادم ".

وأضاف البيان: على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختتم الديوان الملكي السعودي بيانه: "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على النبي محمد".

وجاء البيان عقب استقبال الملك سلمان في وقت سابق اليوم عدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.