شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعتقال ثلاثة من قيادات الشرعية بتهمة التخابر مع الحوثيين ..لن تصدق من هم وماهي مناصبهم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُبض على مدير مديرية التحيتا الساحلية، جنوب محافظة الحديدة، واثنين آخرين، على ذمة التخابر مع مليشيات الحوثي، وقضايا فساد واختلاس واستغلال للوظيفة العامة.

وأكدت ثلاثة مصادر، عسكرية وأمنية، لنيوزيمن، إلقاء القوات المشتركة في الساحل الغربي، القبض على مدير مديرية التحيتا، حسن هنبيق، واثنين من مقربيه، بتهمة التعامل والتخابر مع المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، والتواصل المباشر مع قيادات في الصف الأول للمليشيا الانقلابية.

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وقال مصدر عسكري، إن تحريات وعمليات متابعة أمنية واستخباراتية حثيثة، أكدت شكوكاً متراكمة، وقادت إلى ضبط المسئول المحلي واثنين من أصحابه، وأحالتهم للتحقيق.

يذكر أن تقارير متلاحقة، أشارت إلى أن التحيتا في صدارة عمليات التصعيد والاستهداف الحوثي وعلى رأس قائمة أهداف خطط المليشيات للتفجير العسكري ومحاولة إعادة السيطرة على مركز المديرية.

ورفعت المليشيات خلال الأشهر الماضية، وتيرة العمليات العسكرية والتصعيد اليومي باتجاه التحيتا، مركز المديرية، ومنطقة الجبلية، ومنطقة الفازة.

وتعتبر الفازة المحاذية للخط الساحلي وخط الإمداد البديل إلى قلب مدينة الحديدة، الهدف الرئيس والنهائي للتصعيد العسكري والهجمات والزحوف الفاشلة على مدى أشهر.

وإضافة إلى المدير حسن هنبيق، قُبض على، محمد عبدالله يعني، ونشوان جناني، وهما من المقربين لهنبيق وفي حكم مساعدين له، لكن دون صفة رسمية.

وقال مصدر عسكري، إن الدلائل والإثباتات ضبطت عليهم وتدينهم، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

ونتحفظ على أسماء ومعطيات، شبه مؤكدة، للتثبت النهائي.