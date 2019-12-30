مأرب .. الشباب والرياضة تختتم فعالياتها لعام 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

مأرب - الخليج 365

اختتم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب اليوم ، فعالياته وأنشطته الرياضية والثقافية التي نظمها خلال العام 2019 م وتكريم المبرزين و الداعمين .



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله، بالحراك الشبابي والرياضي الذي شهدته مدينة مأرب خلال العام 2019 م .. معتبرة ان الحراك المتنامي وغير المسبوق يعكس مدى اهتمام السلطة المحلية ومكتب الشباب في المحافطة، بالشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

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وأكدت استعداد وزارة الشباب ، تقديم مزيدا من الدعم للقطاع الرياضي والشبابي بمحافظة مأرب ورعاية الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشباب وقدراتهم البدنية والذهنية.

من جانبه عبر مدير عام مديرية مـأرب محمد صالح ، عن شكره لمكتب الشباب والرياضة على ما بذلوه من جهود كبيرة للاهتمام بالشباب ورعايتهم واكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم وتطويرها.

وفي ختام الحفل كرمت وكيل وزارة الشباب و معها مدير مكتب الشباب بمأرب علي حشوان ومستشار وزير الشباب داوود علوة ، الفائزين والمبرزين في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وأبرز الجهات والشخصيات الاجتماعية الداعمة لتلك الانشطة والمساهمة في إنجاحها.