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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب .. الشباب والرياضة تختتم فعالياتها لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
مأرب - الخليج 365
اختتم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب اليوم ، فعالياته وأنشطته الرياضية والثقافية التي نظمها خلال العام 2019 م وتكريم المبرزين و الداعمين .
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله، بالحراك الشبابي والرياضي الذي شهدته مدينة مأرب خلال العام 2019 م .. معتبرة ان الحراك المتنامي وغير المسبوق يعكس مدى اهتمام السلطة المحلية ومكتب الشباب في المحافطة، بالشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
وأكدت استعداد وزارة الشباب ، تقديم مزيدا من الدعم للقطاع الرياضي والشبابي بمحافظة مأرب ورعاية الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشباب وقدراتهم البدنية والذهنية.
من جانبه عبر مدير عام مديرية مـأرب محمد صالح ، عن شكره لمكتب الشباب والرياضة على ما بذلوه من جهود كبيرة للاهتمام بالشباب ورعايتهم واكتشاف قدراتهم وتنمية مواهبهم وتطويرها.
وفي ختام الحفل كرمت وكيل وزارة الشباب و معها مدير مكتب الشباب بمأرب علي حشوان ومستشار وزير الشباب داوود علوة ، الفائزين والمبرزين في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وأبرز الجهات والشخصيات الاجتماعية الداعمة لتلك الانشطة والمساهمة في إنجاحها.
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