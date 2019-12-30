عدن .. الصحة تتسلم مستلزمات خاصة بمكافحة البعوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، المرشات الرذاذية الخاصة بمكافحة البعوض والنواقل لحمى الملاريا والضنك.

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وبحسب وكالة سبأ فإنه خلال عملية التسليم أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، أن استلام المرشات الرذاذية يأتي ضمن إطار الشراكة الدائمة بين وزارة الصحة العامة والسكان ممثلا بقطاع الرعاية الصحية الأولية ومنظمة اليونيسف..مشيداً بدور منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي وتعزيز البرامج الصحية في عموم محافظات الجمهورية.

حضر عملية التسليم مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور طارق بن حويل، ومدير مكافحة النواقل بوزارة الصحة الدكتور شهاب عبدالله، والقائم بأعمال مدير مكتب منظمة اليونيسف بعدن روبرت أوجوك .