هل تذكرون الشاب الفتاة الذين ظهروا في مقطع فيديو وهما يمارسان الرذيلة في الاْردن ...لن تصدق مصيرهم بعد ان تعرفت اجهزة الأمن عليهم..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الأمن العام في الأردن أن الشاب والفتاة اللذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يمارسان الرذيلة في شارع عام، غادرا المملكة. ومن جهته، أشار الناطق باسم الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان له:” التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله، السبت، قادت إلى تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلاله وتبين أنهما غادرا خارج البلاد “. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد البيان: ” المعلومات التي يتم تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو “ ، دون أن يوضح ما هي تلك المعلومات، محذرا من ” تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية “.

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