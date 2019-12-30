شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء موسم الرياض ...شاهد بالفيديو عمليات تحرش جماعي في موسم حائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة منطقة حائل في السعودية القبض على مواطنين اثنين، بعد تعمدهما مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بالمدينة والتحرش بالنساء. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا جديد "الخليج 365" Advertisements وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، طارق بن نصار النصار، أمس السبت، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء. وأكد المتحدث أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية

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