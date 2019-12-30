شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعد فضيحة تصوير فيلم إباحي على قمة هرم “خوفو” .. العارضة العارية تغدر بالأمن المصري وتتسلّق أحد الأهرام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى الأمن المصري القبض على عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي الشهيرة بـ”العارضة العارية”، بعد تسلقها أحد أهرامات الجيزة.

ولاحقاً أفرج الأمن المصري عن “ولانسكي”، لتتوجه مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.

جديد "الخليج 365"

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وكانت “العارضة العارية“ نشرت فيديو يوثق آخر مغامراتها في مصر، حيث قامت بتسلق أحد أهرامات الجيزة، بعدما ارتدت ملابس بلون قريب من لون الهرم حتى لا ينتبه لها الحراس، الذي تولّى صديق “ولانسكي” إشغالهم.

واقتحمت العارضة ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في مدريد خلال نهائي أبطال أوروبا لهذه السنة، للترويج لموقع إباحي يديره صديقها، ما كلفها غرامة مالية قدرها 13 ألف جنيه إسترليني، لكنه كان سبب شهرتها العالمية وارتفع عدد متابعيها على إنستغرام.

جديرٌ بالذّكر أنه في شهر ديسمبر 2018، نشر مصور دنماركي شاب يدعى “أندرياس هيفيد”، مقطع فيديو وصفته وسائل إعلام محلية بـ “الإباحي” مع صديقته أعلى هرم “خوفو”، عبر حساباته بمواقع التواصل، ما أثار ردود فعل غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية.

وذكر المصور الدنماركي عبر حسابه بموقع “يوتيوب”، أن “الفيديو جرى تصويره قبل شهر”، مشيرا إلى أنه “لم يقم بالتصوير لحظة تسلله وصديقته حول موقع الأهرامات خوفا أن يراهما الحراس”.

ويحظر قانون حماية الآثار بمصر تسلق أهرامات الجيزة الثلاثة، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.