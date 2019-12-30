شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حليمة بولند تقوم بعمل مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 08:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن مشاركتها في حملة التبرع التي تم تدشينها من أجل السجين السعودي الشاب فرج سنيد السعدي، الذي يقبع خلف أسوار سجن منطقة الجوف.

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وحرصت حليمة بولند، التي تتواجد في المملكة وقدمت حفل ليلة عباديات التي أحياها الفنان عبادي الجوهر ليل الـ27 من ديسمبر الجاري، على الحضور بين أهالي عرعر الذي يجمعون مبلغ الدية للسجين وتبرعت بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

ونشرت حليمة بولند، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” وتداولته حسابات المشاهير عبر “إنستغرام”، خلال حديث أهالي عرعر الذين يجمعون المبلغ وجاء في المقطع: “الإعلامية الكويتية حليمة بولند عشرة آلاف ريال”، وسط تصفيق الحضور.