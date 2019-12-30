شكرا لقرائتكم خبر عن معركة بين السعوديين داعمي "حفتر" والثوار الليبيين شنَّت كتائب الجيش السعودي؛ هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تفاصيل معركة تويتر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 07:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شهد موقع "تويتر - السعودية" معركة حامية على هاشتاغ "تركيا تغزو ليبيا"، بين السعوديين داعمي الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحاول الانقلاب على الثورة الليبية والحكومة الشرعية، وبين ثوار ليبيا.

وشنَّت كتائب الجيش الإلكتروني السعودي؛ هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنين رفضهم للتدخل التركي بجانب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ضد "قوات حفتر".

وفي المقابل، ردَّ مغردون ليبيون محسوبون على الثورة، بالهجوم على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، باعتباره يدعم انقلابًا مثلما حدث في مصر بتصعيد عبدالفتاح السيسي، بانقلاب عسكري على أول رئيس منتخب.

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وتبادل الطرفان الاتهامات؛ إذ أكد الليبيون أن السعودية والإمارت و"نظام السيسي" في مصر يقتلون الشعب الليبي بأموالهم وأسلحتهم لدعم "حفتر" الانقلابي، فيما اعتبر السعوديون أن "أردوغان" يهدف لاحتلال ليبيا.

وتصدر الهاشتاغ قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في موقع "تويتر" السعودية والإمارات ومصر وليبيا، وسط انقسام عربي حاد بسبب ما يحدث، فيما رأى مغردون آخرون -طرف ثالث- أن الحكام قسموا الشعوب العربية.