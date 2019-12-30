شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو الفنان الاخفش الذي تسبب في منعه من دخول السعوديه "قولوا لسلمان أخو شارون بايندم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 07:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول الناشطون السعوديون مقاطع فيديو للفنان اليمني صلاح الأخفش والتي بسببها وجهت السلطات السعودية بمنعه من دخول أراضيها لإحياء حفلة غنائية في مهرجان أنغامي بجدة كانت ستدر له ملايين الريالات.

وبحسب رصد "الأحرار نت" علق الناشطون السعوديون على مقاطع الفيديو والتي ظهر فيها الفنان صلاح الأخفش بأغنية مسيئة للملك سلمان مطلعها (قولوا لسلمان أخو شارون بايندم).

الأمر الذي لم يدم طويلا حتى أكد، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه سيتم التحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.

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وكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه،‏ تركي آل شيخ معلقًا على الموضع عبر “تويتر”: “شي غير مقبول تماماً وسنحقق ‏في الموضوع ونتخذ اللازم حالاً‎”!‎.

وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “‏تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن ‏مهرجان “أنغامي” الترفيهي