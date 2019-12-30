بالفيديو: العارضة_العارية تتسلق أحد أهرامات الجيزة في مصر.. وهكذا كانت النهاية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي الشهيرة بـ“العارضة العارية“، مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام يوثق آخر مغامراتها في مصر، حيث قامت بتسلق أحد أهرامات الجيزة قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

وظهرت العارضة التي اخترقت ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، في الفيديو وهي تشرح كيف ارتدت ملابس بلون قريب من لون الهرم حتى لا ينتبه لها الحراس، وكيف تولى أصدقاؤها مهمة إشغال الحراس، لتتمكن من التسلق للهرم.

تمكنت من الوصول لقمة الهرم

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وقال صديق كينزي إنه قام بشغل الحراس، لكنه أكد بعدها أن الشرطة في طريقها لاعتقال صديقته التي تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وألقى الأمن المصري بالفعل القبض على كينزي، ثم أفرج عنها بعد ذلك لتتوجه مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد كما صرحت.

واقتحمت العارضة ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في مدريد خلال نهائي أبطال أوروبا لهذه السنة، للترويج لموقع إباحي يديره صديقها، ما كلفها غرامة مالية قدرها 13 ألف جنيه إسترليني، لكنه كان سبب شهرتها العالمية وارتفع عدد متابعيها على إنستغرام.

https://www.instagram.com/tv/B6qfPLsJroY/

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