إندلاع إشتباكات عنيفة في جبهة ثرة بين المقاومة الجنوبية والميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

إندلعت إشتباكات عنيفة اليوم بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ثرة الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء .



وقال قائد السرية الثانية في الجبهة القائد سالم علوي البركاني للمركز الإعلامي لجبهة ثره، "حدثت صباح اليوم إشتباكات بيننا وبين المليشيات الحوثية وتم القصف بمدافع الهاون التابعة لنا على مواقع المليشيات الحوثية" .. مشيراً إلى أن المقاومة تمكنت من إصابة الأهداف بدقة ولله الحمد .

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واضاف "وفي المقابل لجأت المليشيات الحوثية إلى القصف الهمجي والعشوائي وضربت بصاروخ كاتيوشا منطقة مكيمة القريبة من سوق المدينة في مديرية لودر ولكن ولله الحمد سقط بالقرب من منازل المواطنين ولم يحدث أي خسائر" .

وتابع "نقول للمليشيات الحوثية بأن أبطال جبهة ثره صامدين صمود جبال الكور الشاهقة ومهما قصفتم ومهما حاولتم النيل من عزائمنا فلن يتحقق لكم ماتريدون بأذن الله وسنفدي ديننا وأرضنا بأرواحنا وسنقدم الغالي والنفيس في سبيل عزة ديننا وكرامتنا ولكن سيكون الرد قاسي وقريب ونهايتكم قريبة بأذن الله".