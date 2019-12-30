تسليم موقع تركيب طاقة شمسية وملحقاتها لتأهيل مياة العبر بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

جرى اليوم بمديرية العبر محافظة حضرموت تسليم موقع مشروع توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية لبئر البعرورة بمديرية العبر بتمويل من صندوق التمويل الإنساني لجمعية رعاية الاسرة .



ويتكون المشروع من منظومة طاقة شمسية بجميع مكوناتها وسور حماية للمنظومة، بالإضافة إلى غرفة للمولدات .

وخلال مراسيم الأستلام أكد مدير عام مديرية العبر الشيخ "سالم بن ملهي الصيعري"، إلى مدى الأهمية التي يمثلها المشروع للسكان في توفير احتياجاتهم من المياه وتخفيف معاناتهم الحاصلة في جوانب المياة وشحتها.

وأكد على استعداد السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات امام المواطنين والمنظمات الخدمية الرامية لخدمة المواطن.. مشيراً إلى ان هذا المشروع سيكون له أثر بالغ من خلال زيادة كميات المياه الى مدينة العبر لتقليل الإعتماد على تشغيل المولدات الكهربائية التي تكلف الكثير من المحروقات وصيانة دورية لتشغيلها.

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وثمن "بن ملهي" جهود جمعية رعاية الأسرة على ماقامت وتقوم به من أعمال سواء في تطوير الجانب الصحي او إعادة تأهيل المياه بالمديرية.. داعياً لبذل المزيد من الجهود حتى تنعم المديرية بنقله نوعية في جوانب الخدمات الأساسية للمواطن .

فيما أشاد قائد اللواء 23 ميكا العميد ركن "عبدالله محمد معزب" بالجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية بالمديرية في السعي لتقديم الخدمات والمتابعات مع الجهات المختصة بتوفير الإحتياجات.. موكداً خلال عملية الاستلام وقوفه الى جانب السلطة المحلية ومساندته لها.

وأعرب عن شكره وتقديره لجمعية رعاية الأسرة في تنفيذ هذه الأعمال الخدمية والتنموية والتي ستكون رافدا رئيسياً للسكان في الحصول على المياه من خلال الاعتماد على منظومة الطاقة الشمسية بدل التشغيل بالمحروقات وإرتفاع كمية إنتاج المياه.

من جهتة أوضح مهندس المياه والإصحاح البيئي بجمعية رعاية الأسرة المهندس "جهاد عمر بالطيف" أنهم كجهه مشرفة على المشروع سيحرصون على التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية، وستكون متابعة دقيقة أثناء مراحل عملية تنفيذ المشروع بشكل متواصل.. مقدرا تعاون السلطة المحلية بمديرية العبر لما من شأنه تقديم خدمات وواقع أكثر للمواطنين فيها .

حضر عملية التسليم جموع من مواطني المديرية.