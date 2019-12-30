حضرموت الجامع يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية "عمر سعيد جوّد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

نعت قيادة مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم وفاة الشخصية الاجتماعية والفنية "عمر سعيد جوّد"، الذي وافته المنية ليلة أمس الأحد، بعد عمر حافل بالعطاء، وجاء في بيان النعي تحصل "الخليج 365"، على نسخة منه، ما يلي :



نص البيان

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بِسْم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صـدق الله العظيم..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشخصية الاجتماعية والفنية المعروفة (عمر سعيد جوّد) الذي انتقل الى رحمة الله تعالى , أمس الأحد، ووري جثمانه الطاهر بمقبرة يعقوب , بعد الصلاة عليه عصر اليوم بمسجد الروضة بالمكلا.

والفقيد (عمر سعيد جوّد) من الشخصيات المعروفة في مدينة المكلا , ويربطه بعامة الناس علاقات واسعة من الاحترام والألفة , فقد كان رحمه الله , بسيطًا , حسن المعشر , سمحًا , متواضعًا وصاحب روح مرحة , كما أنه من الكوادر الحضرمية التي اسهمت في تأسيس فرق الفنون الشعبية.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي وأعضاء رئاسة المؤتمر والأمانة العامة ودوائرها باحر التعازي القلبية وصادق المواساة إلى أولاده (خالد) و(محمد) وأقربائه وزملائه ومحبيه وكافة آل (جوّد) , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.