شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة: تطعيم 41 الف طفلة وطفلة خلال اليوم الاول من حملة التحصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة تمكنت الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال في محافظة شبوة، من تطعيم نحو 41 الف و 763 طفل وطفلة خلال اليوم الاول من الحملة.

واوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس بارحمة، في تصريح له لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بان فرق التحصين في الحملة تواصل اعمالها لليوم الثاني على التوالي في مختلف مديريات المحافظة.. منوها بتعاون الاهالي معهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبوة: تطعيم 41 الف طفلة وطفلة خلال اليوم الاول من حملة التحصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.