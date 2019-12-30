ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م عدد من الرحلات على النحو التالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا . رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1845 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله :600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله :855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع : 1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء.

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