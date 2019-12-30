عدن.. محلي دار سعد يتسلم مشروع في مجال الصرف الصحي من الجهة المنفذة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

تسلم مدير عام مديرية دار سعد بمحافظة عدن ، محمد عبدالكريم جباري ، مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بحي الطاهري في منطقة البساتين ، من الجهة المنفذة " مكتب علي عبدالله الداؤودي للمقاولات العامة " ، البالغ تكلفته " 49 " ألف دولار ، بتمويل من مشروع الأشغال العامة .



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ويتضمن المشروع تركيب أنابيب من نوع بلاستيك بطول " 190 " متر ، ذات قطر " 250 " مليمتر ، بالإضافة إلى بناء " 7 " مناهل جديدة ، مع تنظيف وصيانة المناهل الجانبية في الحي البالغ عددها " 20 " منهل .

وخلال عملية الإستلام ، أكد مدير عام دار سعد ، محمد جباري ، إلى أهمية إنجاز هذا المشروع الخدمي الهام كونه سيسهم في القضاء على الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي وتحسين الآثر البيئي في المنطقة .

وثمن جباري ، جهود مشروع الأشغال العامة على إستجابته لإحتياجات مديرية دار سعد من المشاريع الخدمية والتنموية ودعمه ومساندته قيادة السلطة المحلية بالمديرية في تنفيذ العديد من الأعمال التي تتطلبها معظم مناطق المديرية لما من شأنه تحسين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني دار سعد .